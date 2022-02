Bari-Picerno, probabili formazioni: Mignani con Antenucci, Colucci con Reginaldo

Bari e Picerno si affronteranno questa sera al "San Nicola" nel match valido per il recupero della 22esima giornata di Serie C

Si affronteranno questa sera alle 21:00 al "San Nicola", il Bari di Michele Mignani e il Picerno di Leonardo Colucci , nel match valido per il recupero della 22esima giornata del girone C del campionato di Serie C . I galletti - reduci da un periodo opaco - sono primi con 55 punti frutto di 16 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ma distanti appena 4 lunghezze dal Catanzaro secondo. Il Picerno , invece, è decimo con 39 punti frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte. Nel turno precedente, la compagine lucana, ha battuto 1-0 la Juve Stabia . I biancorossi, dopo l'amara sconfitta contro il Campobasso e il ko casalingo contro il Messina, hanno bisogno di voltare pagina per riprendere quota.

Il match sarà visibile in streaming su Eleven Sports. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Sono in totale quattro i precedenti tra le due compagini che vedono in vantaggio il Bari vittorioso in 3 occasioni mentre una sola volta il match è terminato in parità.