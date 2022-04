Bari-Palermo, numeri da record sugli spalti: è seconda solo a Inter-Roma

Il Bari torna in Serie B quattro anni dopo il fallimento. La formazione biancorossa ha conquistato la promozione con 3 turni d’anticipo, grazie al successo maturato sul campo del Latina deciso da un gol di Mirco Antenucci. Dopo aver...

Il Bari torna in Serie B quattro anni dopo il fallimento. La formazione biancorossa ha conquistato la promozione con 3 turni d'anticipo, grazie al successo maturato sul campo del Latina deciso da un gol di Mirco Antenucci.

Dopo aver raggiunto la matematica, i galletti hanno festeggiato il ritorno in cadetteria al triplice fischio del match contro il Palermo. Giornata in cui, dopo l'appello lanciato dal presidente De Laurentiis, è stato registrato un nuovo record stagionale di presenze. Sugli spalti del "San Nicola" erano presenti ben 25.872 spettatori: dato che ha superato il precedente record registrato in occasione del derby con l'Andria in cui erano stati 24.332 i tifosi presenti.

Il Bari ha così confermato il record di spettatori per una gara stagionale della serie C, e non solo. Come evidenzia l'edizione odierna de "La Repubblica- Bari", infatti, il numero degli spettatori accorsi al "San Nicola" per l'ultima gara della regular season, è secondo solo ai presenti al big match tra Inter e Roma, che ne ha registrati 74.974;

In Puglia c'erano più tifosi di quelli presenti all' "Olimpico" per Lazio-Milan, altra partita di cartello di Serie A che non è andata oltre i 25mila tagliandi.