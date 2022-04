Bari-Palermo, Mignani: “Dispiace per i ragazzi, distratti dalla festa. Supercoppa…”

Le dichiarazioni post partita del tecnico del Bari Mignani. I biancorossi hanno festeggiato nonostante la sconfitta col Palermo per 0-2

Michele Mignani , tecnico del Bari , ha commentato così in conferenza stampa la sconfitta al "San Nicola" col Palermo per 0-2 con i gol di Floriano e Brunori:

"I ragazzi sentivano l’aria di festa. Dispiace per il risultato perché sarebbe stato bello per tutti vincere. Starei però poco a parlare della partita di oggi. Adesso c’è la Supercoppa. Dobbiamo recuperare le forze e vogliamo fare bella figura. Vogliamo chiudere al meglio contro tre squadre molto forti, che hanno dominato in gironi diversi. La competizione è divertente e dobbiamo fare bene. Sono felice per il Modena. Sarà un piacere ritrovare tanti amici e affrontarli. Loro hanno cambiato proprietà, sono una piazza che merita la B. L’hanno dimostrato anche ieri, hanno meritato di vincere questo campionato. Botta? Sta benino, se vogliamo riportarlo al meglio deve giocare. Non ne aveva più. Maita? Non abbiamo voluto rischiarlo".