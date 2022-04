Bari-Palermo, contro i rosanero è il B-Day: nel post gara festa e premiazione

In occasione del match tra Bari e Palermo, l'ultima della stagione, verrà premiata la formazione biancorossa per la promozione in Serie B

Il Bari torna in Serie B quattro anni dopo il fallimento. La formazione biancorossa ha conquistato la promozione con 3 turni d'anticipo, grazie al successo maturato sul campo del Latina deciso da un gol di Mirco Antenucci.

Dopo aver raggiunto la matematica, i galletti si preparano ad un'altra grande giornata di festa in occasione dell'ultimo match della stagione, in programma domenica 24 aprile allo stadio "San Nicola" contro il Palermo. Si tratta del "B-Day": giornata in cui, la compagine pugliese, celebrerà la promozione nel campionato cadetto. A darne notizia è lo stesso club, tramite i propri canali social, in cui viene comunicata l'intera scaletta.

Alle 15.30 apriranno i cancelli; alle 17.30 il fischio d'inizio del match coi rosanero; alle 19.30 la cerimonia di premiazione dei ragazzi di Mignani.