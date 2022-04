Bari-Palermo, biglietti in vendita per il match del “San Nicola”: info settore ospiti

La sfida tra Bari e Palermo è in programma domenica pomeriggio alle 17:30 allo stadio "San Nicola"

Partirà alle 12:00 di giovedì 21 aprile nei punti vendita del circuito TicketOne e canale web tramite il sito web sport.ticketone.it, la vendita dei biglietti per il settore ospiti del "San Nicola". I tifosi rosanero, per assistere alla sfida tra Bari e Palermo in programma domenica pomeriggio alle 17:30, avranno tempo fino a sabato 23 aprile alle 19:00 per poter acquistare il proprio tagliando al costo di 13,50 € (+ € 0,50 d.p.).

Di seguito le restrizioni applicate:

• il settore ospiti è riservato esclusivamente ai residenti nella provincia della squadra ospitata;• non vi è obbligo di acquisto con tessera di fidelizzazione per il settore ospiti;• vietata la vendita dei biglietti dei settori locali ai residenti nella provincia della squadra ospitata.

INFO UTILIL’accesso è consentito solo ai possessori di GREEN PASS (+ documento d'identità in corso di validità).

A partire dal 1 aprile, e fino al 30 aprile, l’accesso all'impianto sarà consentito a tutti i possessori di GREEN PASS BASE (da vaccinazione, guarigione o tampone negativo certificato effettuato nelle 48 ore che precedono l'evento); è obbligatorio l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2 o FFP3.

Chi non è in possesso del GREEN PASS BASE non potrà avere accesso allo stadio anche se ha acquistato il biglietto che, nel caso, non potrà essere rimborsato.

Gli steward al prefiltraggio saranno muniti di smartphone per il controllo del GREEN PASS attraverso l'app «verificaC19» con la scansione QR CODE.

Restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

Il tifoso dovrà mostrare un documento d’identità e il biglietto nominativo/tessera, oltre a indossare una mascherina FFP2 o FFP3.

Si sensibilizzano i tifosi a recarsi con largo anticipo allo Stadio in quanto si dovranno verificare i green pass, oltre l’attestazione del titolo d’ingresso.

Per questa gara NON È CONSENTITO il cambio utilizzatore.

La vendita sarà attiva anche negli store ufficiali e nelle biglietterie SSC Bari.

PREZZI

Di seguito i prezzi dei singoli settori:

• CURVA NORD intero: € 13,50 + € 0,50 (d.p.) ridotto*: € 9,50 + € 0,50 (d.p.) promo**: € 9,50 + € 0,50 (d.p.)

• TRIBUNA EST intero: € 17,00 + € 1,00 (d.p.) ridotto*: € 12,00 + € 0,50 (d.p.) promo**: € 12,00 + € 0,50 (d.p.)

• TRIBUNA OVEST intero: € 25,00 + € 1,00 (d.p.) ridotto*: € 17,50 + € 1,00 (d.p.) promo**: € 17,50 + € 1,00 (d.p.)

• TRIBUNA D'ONORE intero prezzo unico: € 32,00 + € 1,00 (d.p.)

• SETTORE OSPITI intero prezzo unico € 13,50 + € 0,50 (d.p.)

*I biglietti ridotti sono riservati a under14, over65 e donne.** La tariffa PROMO è riservata ai titolari di SSC Bari Fan Card

PROMOZIONI ATTIVE SU TUTTI I CANALI DI VENDITA

• PROMO 30%: Per i possessori della SSC BARI FAN CARD vi sarà la possibilità di acquistare i biglietti caricandoli sulla propria tessera e ottenere uno sconto di circa il 30% sul prezzo intero del biglietto. Si ricorda che per coloro che acquistano il biglietto caricandolo sulla propria tessera, oltre a portare con se la tessera, è indispensabile portare anche il tagliando segnaposto ricevuto al momento dell’acquisto. Promozione non applicabile nel settore Tribuna D’Onore.

• Biglietti ridotti per under14, donne e over65 scontati del 30% (anziché il 10%) rispetto al prezzo intero del biglietto. Promozione non applicabile nel settore Tribuna D’Onore.

I possessori della SSC BARI FAN CARD possono acquistare i biglietti con uno sconto del 30% sul prezzo intero del biglietto, esclusivamente caricando il biglietto sulla propria tessera. Promozione non applicabile per il settore Tribuna D’Onore.

È attiva una promo anche sui biglietti ridotti (riservati a donne, under14 e over65) che per questa partita saranno scontati del 30% rispetto al prezzo intero del biglietto.

I possessori della SSC BARI FAN CARD possono caricare il biglietto sulla propria tessera. Si ricorda che il giorno della gara per i titoli caricati sulla tessera, si dovrà esibire la SSC Bari Fan Card (fisica oppure foglio provvisorio) e all'occorrenza il tagliando segnaposto ricevuto al momento dell’acquisto del biglietto.

Si ricorda che i tifosi in possesso del voucher di rimborso abbonamento della stagione 2019-2020 potranno utilizzarlo per l’acquisto dei biglietti sino all’esaurimento dell’importo ed entro la data di scadenza del voucher. Il voucher può essere utilizzato per gli acquisti online tramite il sito di TicketOne e presso i punti vendita con abilitazione B-Fast (verificare l’abilitazione contattando il punto vendita prima di recarsi per l’acquisto).

NON È ATTIVA la formula BIGLIETTI OMAGGIO UNDER 14. Si specifica che i biglietti omaggio under 14, quando è attiva l'offerta, sono disponibili solo in tribuna est.

Per l’acquisto dei biglietti nei punti vendita sarà considerato valido come documento ESCLUSIVAMENTE la carta d’identità in corso di validità (in originale o fotocopia), poiché è l’unico documento riportante la città di residenza.

È inibita la vendita dei settori locali ai residenti della provincia della città della squadra ospitata (salvo diverse disposizioni GOS).