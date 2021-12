Bari, Mignani: “Pareggio che va bene, Avellino squadra tosta. Braglia? Pace fatta”

Michele Mignani, tecnico del Bari, è intervenuto al termine della gara tra i galletti e l'Avellino. I biancorossi chiudono la gara sull'1-1, raggiunti nel finale dalla rete di Kanoute

Termina 1-1 il big match tra Avellino e Bari , posticipo della diciassettesima giornata del girone C di Serie C . I galletti interrompono la striscia di tre vittorie consecutive, conservando comunque un vantaggio di cinque punti sul Palermo secondo. Avellino che invece continua il momento positivo, i Lupi conquistano il decimo risultato utile di fila e si rilanciano in classifica, adesso al quarto posto con 28 punti insieme al Catanzaro .

"Partita tosta con molto agonismo, dove magari è difficile veder giocare a calcio. Loro ci hanno provato, giocavano in casa, noi siamo venuti qui per fare la nostra partita, il pareggio va bene. Sapevamo che avremmo dovuto mettere tanto agonismo, tanta fame e tanta forza. Le nostre caratteristiche ci impongono di provare a giocare a calcio: a tratti ci siamo riusciti, a tratti avremmo potuto farlo meglio. Faccio i complimenti ai ragazzi perchè venire a giocare qui in questo momento con l'Avellino che sta bene è difficile. Abbiamo fatto la partita giusta. Pace fatta con Braglia? È normale. Ognuno fa il suo, dobbiamo far gli allenatori. Grande rispetto per il mister".