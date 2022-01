Bari, Mignani: “Il Catania? Grande organico. Non ci siamo dimenticati come si gioca”

Le dichiarazioni di Mignani a seguito del pareggio contro il Catania per 3-3. La capolista del girone C della Serie C guadagna un punto

"Questo pareggio ci lascia una gara dai due volti, con cose buone e meno. Siamo stati meno aggressivi del solito, concedendo troppe ripartenze. Avevamo qualche difficoltà a centrocampo, a livello numerico. Comunque c’è stata la reazione, ma non dobbiamo essere contenti. Il Catania è una buona squadra, che con questo organico si salverà sicuramente. In un mese non possiamo aver dimenticato come si gioca. Abbiamo corso fino alla fine, ma non siamo stati compatti, ci siamo sfilacciati spesso, ed abbiamo concesso qualcosa all’avversario. Nel primo tempo, abbiamo avuto la possibilità di fare gol, e loro non hanno costruito molto. Dobbiamo stare tranquilli e lavorare, per riprendere quel filo del discorso che avevamo lasciato prima della sosta".