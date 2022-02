Bari, Mignani: “Giusta reazione dopo il ko. Foggia? Imprevedibile, vogliamo 3 punti”

Le parole del tecnico del Bari, Michele Mignani, a margine del successo maturato in casa contro il Picerno

“Abbiamo tirato poco nel primo tempo, nella ripresa siamo stati bravi a sbloccarla. Resta il neo di non aver chiuso la gara ma l’importante era portare a casa i tre punti. Ho visto la giusta reazione dopo la sconfitta , con pazienza siamo riusciti a sbloccare il match. Non è facile essere tranquilli in queste fasi del campionato”.

“E’ un attaccante diverso dagli altri in rosa. Ha ancora margini di miglioramento, non deve snaturarsi. Era dispiaciuto per qualche errore nelle partite precedenti, mi fa piacere che abbia dato una mano alla squadra. Sabato affronteremo una squadra imprevedibile. Dobbiamo prepararla bene per provare a prendere punti”