Bari, Mignani: “Col Monterosi buona gara ma trasferta insidiosa. Galano per me è…”

Le dichiarazioni post partita del Tecnico del Bari Mignani vittorioso contro il Monterosi Tuscia in Serie C per 0-1

"Queste sono partite difficili, dove a volte il minimo errore ti può costare caro. Secondo me la squadra ha fatto una buona gara anche se i ritmi non erano altissimi, abbiamo gestito bene la palla creando occasioni e avendo i presupposti per fare più gol. Rispetto a Pagani abbiamo gestito la fase centrale della sfida con più personalità, anche per la testa sono punti che valgono tanto. Non avevamo grosse alternative, soprattutto in mezzo a campo. Dopo il fischio finale ero felice, in trasferta sei sempre meno tranquillo perché ci sono sempre delle insidie più alte. Ora dobbiamo continuare, lavorare, restare lucidi. Il piano fisico? Secondo me dobbiamo crescere, abbiamo lavorato a spizzico a causa del Covid. Sotto questo aspetto non ho grossi pensieri, anche perché se recuperiamo tutti possiamo alternare gli elementi. Polverino oggi ha debuttato, ha fatto una buona partita e ci ha dato tranquillità, anche se non è stato molto chiamato in causa. Galano? Sono i giocatori che a me piacciono di più, è arrivato ed ha fatto un allenamento con noi, non volevo buttarlo nella mischia. Può lavorare sia come terzo attaccante, come trequartista o come seconda punta".