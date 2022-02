Bari, Mallamo: “Messina può metterci in difficoltà. Ogni partita come una guerra”

Le parole del centrocampista del Bari, Alessandro Mallamo, in vista della sfida contro l'ACR Messina

Il Bari vince contro il Monterosi nel recupero della 21esima giornata di Serie C e si porta a +9 punti dalle seconde. Ad attendere i galletti, adesso, ci sarà l'ACR Messina di Raciti: reduci dal pareggio in rimonta maturato in casa del Palermo. Un impegno presentato dal centrocampista biancorosso, Alessandro Mallamo , intervenuto ai microfoni di TB Sport.

"Ci aspetta sicuramente una partita difficile. Abbiamo già analizzato l'avversario. In questo girone ogni partita è una guerra, ma dobbiamo restare concentrati iniziando le partite con l'atteggiamento giusto. Vengono da un pareggio con il Palermo, sarà una squadra che può metterci in difficoltà".

Sui nuovi arrivi: "Sono arrivati a darci una mano giocatori forti e importanti di categorie superiori. Ci daranno una grossa mano. Con Galano ci ho giocato contro, ha grandissime qualità. In campo non l'ho ancora visto anche perché mi sono allenato a parte. Lui conosce già l'ambiente e farà bene. Con Misuraca siamo stati compagni di squadra anche lo scorso anno e sicuramente ci darà una mano. Abbiamo un buon rapporto fuori dal campo e sono contento sia arrivato qui a Bari".

Sulla sua situazione contrattuale: "Sono qui in prestito, se dovrò rimanere o no se ne parlerà più avanti con la società. Io a Bari mi sto trovando molto bene, ma è presto per dire cosa succederà. Sono solo concentrato su questo mese fondamentale per il nostro obiettivo".