Bari, l’ex Palermo Misuraca si presenta: “Qui tanti campioni. Noi siamo la capolista”

L'ex Palermo Misuraca, arrivato al Bari l'ultimo giorno di calciomercato, si è presentato in conferenza stampa

Gianvito Misuraca , ex Palermo campione d'Italia con la formazione Primavera nella stagione 2008/2009, è uno dei nuovi arrivati in casa Bari . Giunto dal Pordenone di Bruno Tedino in Serie B, il fantasista palermitano si è presentato in conferenza stampa:

"Sono qui per rimettermi in gioco e a disposizione, devo solo riprendere condizioni dall'infortunio. Io devo dare il massimo, mettendomi a disposizione. Posso essere un'alternativa, dare esperienza, gestire dei momenti della partita. Qui ci sono tanti campioni, ma voglio dare una mano alla squadra e ai compagni anche io. Noi siamo la capolista. Tutti ci aspettano, dobbiamo essere pronti sotto i punti di vista. Quando qualche risultato non viene è normale che possa scattare qualche meccanismo che possa togliere qualche certezza. Noi dobbiamo tirare dritto per la nostra strada, guardando a noi. È normale che l'obiettivo sia vicino, giocare in casa è diverso. A Pordenone fuori casa non avevamo mai perso. Arrivano momenti della stagione cruciali, non vedo l'ora di vedere uno stadio come il 'San Nicola' pieno dal vivo".