Bari, L. De Laurentiis: “Lavoriamo per riportare questo club dove merita”

Le parole del numero uno del Bari, Luigi De Laurentiis, sugli obiettivi del club in vista della ripresa del campionato

In occasione del 114° anniversario dalla fondazione del Bari, il presidente biancorosso Luigi De Laurentiis , ha rilasciato alcune dichiarazioni a "TeleBari" in vista della ripresa del campionato di Serie C, rilanciando le ambizioni della società.

"Parlo sempre con il ds, il mister e i giocatori e quando si hanno dodicimila-tredicimila tifosi, i 20.400 di Bari-Foggia, numeri avuti negli anni migliori da quando sono arrivato, i giocatori che entrano a scaldarsi sentono una responsabilità maggiore e adrenalina. C’è energia in più pronta a scatenarsi. Il pubblico è il dodicesimo uomo in campo. L’aspettò più importante adesso è riportare il Bari in una categoria migliore, questa è la missione numero uno. Poi, mano mano, il Bari potrà far parlare di sé. Salendo di categoria sicuramente cambierebbe la musica, anche per lo spettacolo in generale; in passato in B eravate tantissimi, dei numeri da far impallidire la maggior parte delle squadre di serie A".