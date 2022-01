Bari, infortunio al ginocchio per Botta: i dettagli comunicati dal club biancorosso

I dettagli dell'infortunio al ginocchio di Ruben Botta, attaccante argentino del Bari, rimediato in occasione del match pareggiato per 3-3 contro il Catania

In occasione del pareggio casalingo al "San Nicola" tra Bari e Catania, valida per la 23esima giornata del girone C di Serie C, l'attaccante del "galletti" Ruben Botta è uscito dal campo prima del previsto a causa di un infortunio. Il club biancorosso, tramite un comunicato ufficiale, ha fornito i dettagli sulle condizioni dell'argentino: