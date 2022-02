Bari, Galano: “Prima raggiungiamo la Serie B, poi sogno la A. Legato a questa maglia”

Galano, nuovo arrivo in casa Bari, si è ripresentato in conferenza stampa. L'ex Foggia punta la Serie B con i galletti

"Sogno di raggiungere la B e poi quel desiderio che ho nel cassetto, la Serie A. Spero che sia la volta buona. Io sono particolarmente legato a questa maglia, ce l'ho nel cuore. Appena si è presentata questa opportunità non me la sono sfatta raggiungere. È successo tutto all'improvviso: mi chiama il procuratore dicendo che mi voleva il Bari. Avevo qualcosina in B, ma per Bari vale più della Serie A. Ho detto subito sì. Ora però sono qui, a qualsiasi età sia voglio tornare in A. Io sono a disposizione del mister e della squadra, che sta facendo delle grandissime cose. Io sono consapevole di essere in una squadra diversa, che gioca un calcio diverso. Ho fatto diversi ruoli, e quando il mister mi chiamerà in causa darò il 100%. Il modulo? Sembra come che se non giochi esterno non sappia giocare a calcio. Devo capire ancora bene cosa chiede il mister. Io sto bene, però è chiaro che non gioco da tanto. Mi manca un po' di brillantezza ed il ritmo partita. Per rendere al meglio ho bisogno di giocare, non ci perdo nulla ad entrare in condizione. Ma sto lavorando per tornare".