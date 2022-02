Bari, Doudou: “ACR Messina al San Nicola per il pareggio, poi gli è andata bene”

Le dichiarazioni di Diaw Doudou, ex difensore e allenatore del settore giovanile del Bari, in merito alla sconfitta rimediata dai pugliesi contro il Messina durante l'ultima uscita in campionato

Il senegalese Diaw Doudou classe 1975 , ex difensore e allenatore del settore giovanile del Bari , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’ultimo match casalingo dei galletti contro la formazione di mister Ezio Raciti, il Messina. I biancorossi si trovano attualmente alla guida del girone C di Serie C , avendo totalizzato ben cinquantuno punti in ventiquattro partite disputate nella stagione in corso. La compagine allenata da Michele Mignani disputerà la prossima sfida contro il Monopoli di Alberto Colombo , formazione che occupa il quinto posto del girone a nove punti di distanza dalla capolista. La partita si terrà presso lo stadio comunale “ Simone Veneziani ” sabato 12 febbraio alle 17:30.

“La battuta d’arresto di domenica scorsa ci può stare, il Messina era venuto per prendere il pareggio e poi gli è andata bene. Dopo la sosta è sempre un punto interrogativo, non sai mai come riprendi, e non vale solo per i biancorossi ma per tutte le squadre. Per quanto riguarda il derby con il Monopoli, posso dire che sulla carta il Bari ènettamente superiore, ma nel calcio si sa che ciò non basta. All’andata non c’era tanta distanza di punti e il Bari ha nettamente vinto la partita. Nonostante si giochi a Monopoli però non vedo una grande preoccupazione, eppure ci vuole tanta concentrazione. E non vale solo per sabato, ma anche per il resto del campionato visto che c’è un treno dietro che aspetta soltanto che il Bari cada. Avellino e Catanzaro per me sono le squadre che possono dare maggior preoccupazione, ma questo campionato dipende tutto dai galletti”.