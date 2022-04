Bari, Di Cesare: “Palermo? Non ha creato così tanto. Bel gol di Floriano, rigore…”

Le parole del capitano del Bari Di Cesare dopo la sconfitta contro il Palermo che ha chiuso la regular season della Serie C

"È una bella sensazione, una liberazione. Sono stati tre anni difficili. Ce l’abbiamo fatta. Pensavo di avremmo messo meno, ma il calcio è anche questo. Oggi volevamo vincere, non abbiamo fatto una grande partita. Loro non hanno creato così tanto, ma erano ben messi in campo. Floriano ha fatto un bel gol, poi al rigore è finita la partita. Adesso che finisce la Supercoppa. Parleremo con la società. Il mio pensiero è continuare almeno un anno. Non giochi per soldi a questa età, ma perché ami questo splendido sport. Il mio sogno era quello di portare il Bari in B e terminare lì in carriera. Può essere questo un obiettivo. Non mi pongo limiti".