Bari, D’Errico: “Giocare in 10 ci ha dato forza. Dimostrato a tutti di essere forti”

Le parole del centrocampista del Bari, Andrea D'Errico, a margine del successo maturato contro il Potenza

"Non è presunzione. Dobbiamo essere bravi nel continuare così. Il rigore? Ho già ringraziato Antenucci in campo, davvero un gesto importante. Sarebbe stato il suo 200esimo gol in carriera. Se lo avessi sbagliato, sarebbe stato un casino. Era il momento fondamentale della gara, la dovevamo chiudere. Dedica? Alla mia compagna e ai genitori miei e della compagna, che non mi avevano mai visto dallo stadio. Passeremo tutti insieme il Natale qui a Bari".