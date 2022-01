Bari, D’Errico: “Col Catania non era facile recuperare. Antenucci? Uno dei migliori”

D'Errico ha commentato il pareggio del Bari contro il Catania, valido per la quarta giornata del girone di ritorno di Serie C

Andrea D'Errico , centrocampista del Bari , ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del format TbSport di TeleBari, in cui ha commentato il pareggio pirotecnico per 3-3 contro il Catania . I biancorossi sono riusciti a recuperare il doppio vantaggio della compagine etnea.

"Catania? Guarderei l'aspetto positivo - riporta tuttobari.com - c'è stata una grande reazione, non era facile recuperarla, e potevamo anche vincere alla fine. Ci è andata bene per quanto riguarda gli altri risultati, ma noi pensiamo solo a noi stessi. Io trequartista al posto di Botta? Noi aspettiamo Ruben, spero recuperi al più presto. Ho fatto questo ruolo in passato, anche l'anno scorso. Ma son convinto che anche altri compagni sappiano ricoprire bene quel ruolo. Antenucci? Un grandissimo bomber e professionista. Dà il massimo sempre. 201 gol sono davvero tanti. E' uno dei più forti con cui abbia mai giocato".