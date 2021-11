Bari, De Laurentiis: “Bravi tutti, ma campionato lungo. Ora pensiamo solo a giocare”

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha incitato la squadra dopo la vittoria sul Catanzaro tenendo un discorso motivazionale

Successo interno del Bari, nel match d'alta classifica contro il Catanzaro, andato in scena sabato allo stadio "San Nicola". Dopo il ko contro la Virtus Francavilla, i galletti riprendono la propria marcia verso la Serie B, consolidando la vetta della classifica. Al termine della gara, il presidente Luigi De Laurentiis, ha raggiunto gli spogliatoi incitando la squadra con un discorso motivazionale.

"Bravi, veramente bravi. Il campionato è lungo. Poi ci abbracciamo tutti, facciamo i premi, facciamo i balli, andiamo in discoteca insieme. Io faccio tutto, Valerio e Simone (Di Cesare e Simeri) lo sanno. Non pensiamo a un c***o, pensiamo solo a giocare, segnare e a portarle a casa. Siamo all’inizio del campionato", le parole di De Laurentiis riportate da "TuttoBari".