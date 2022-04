Bari, De Laurentiis: “Biglietti per Palermo? Voglio stadio pieno, abbiamo obiettivo”

Le parole del presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, in vista del prossimo impegno contro il Palermo di Baldini

Mediagol ⚽️

Dopo aver raggiunto l'aritmetica promozione in Serie B con tre giornate d'anticipo, il Bari scalda i motori per l'ultimo impegno della stagione: quello contro il Palermo di Silvio Baldini. Una giornata importante per la compagine biancorossa che, a margine della sfida che andrà in scena al "San Nicola", darà il via alla festa e alla sfilata per le vie della città con pullman scoperto. Intervistato ai microfoni del "Corriere dello Sport", il presidente dei galletti Luigi De Laurentiis, ha ripercorso le tappe più importanti della sua avventura a Bari.

"A Bari all’inizio non avevamo gli asciugamani, ho dovuto chiamare un albergatore per gli asciugamani ai nostri giocatori. A Napoli mi ero dilettato nel merchandising, marketing, comunicazione digitale. Le maglie, tutto ciò che potesse creare fatturato dal punti di vista creativo. Papà mi chiamò alla 7.30, voglio comprare il Bari, voglio affidarlo a te. Oggi quando sento l’inno del Bari mi viene la pelle d’oca, il campionato ti strema. Poco sonno la notte. La difficoltà principale? Comprendere la parte tecnico-sportiva del gioco e la parte tecnico-dirigenziale. Nel tempo mi è diventato più chiaro il gioco del calcio. Più facile vendere il Napoli o il Bari? È difficile dirlo, il calcio italiano è molto attrattivo, come dimostra la vicenda Milan. Abbiamo fatto ricorso per avere più tempo per vendere il Bari, per trovare il migliore offerente".

Sulla Serie A e sul futuro: "Dovrò essere molto bravo a trovare qualcuno che me la porti in Serie A. Non mi staccherei volentieri dal Bari: sarebbe un dispiacere. Noi siamo stati accolti benissimo a Bari, in D abbiamo avuto 20mila spettatori. Ora che dalla C andiamo in B ho visto una città esplosa. Non l'avevo mai vista prima così: è ritornata una emozione. La gente cosa mi chiede? Adesso portaci in A. E' la natura umana. Quando siamo arrivati a Bari dopo la promozione abbiamo ballato fino alle 3 e già invocavano la A, io ho detto loro però che dovevamo goderci la promozione in B. Cosa rispondo? Godiamoci la B. Non faccio promesse perché non sono un venditore di fumo".

Sul prossimo impegno contro il Palermo: "Biglietti per Palermo? Al momento più di 6mila, io spero di arrivare almeno a 25-30mila. Contro l'Andria 24mila e rotti spettatori. Sono cose belle, ti fanno capire l'importanza della piazza. San Nicola tiene 58 mila spettatori, vedremo cosa sarà capace il tifoso del Bari. L'appello è continuate a venire allo stadio. Dobbiamo arrivare al primo posto della classifica di Serie A".