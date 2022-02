Bari, Belli: “Contro la Turris vittoria d’oro. Tifosi? Stadio pieno dà grande mano”

Le parole del difensore del Bari, Francesco Belli, a margine del successo maturato in trasferta contro la Turris

"Il mister dà fiducia a tutti, penso di essermi fatto trovare pronto. Pensando all'ultima partita abbiamo avuto tante occasioni per chiudere la gara. Sono situazioni difficili, ci sono partite in cui dovremo soffrire ancora. Ma se riuscissimo a migliorare in questo, riusciremmo a soffrire meno. I tifosi? Avere uno stadio pieno ci può dare una grande mano. Per noi è tutta un'altra cosa".