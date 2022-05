Baldini: “Pelagotti sta bene, si è allenato senza intoppi. Triestina va rispettata”

La Triestina è stata sorteggiata come prima avversaria del Palermo alla fase nazionale dei playoff di Serie C. Le dichiarazioni di Baldini

Comincia il cammino del Palermo ai playoff di Serie C. Da teste di serie, i rosanero affronteranno alle 17.30 la Triestina di Bucchi al "Nereo Rocco" per la gara d'andata. Primo passo importantissimo per confermarsi tra le potenziali vincitrici del minitorneo. Palermo che deve evitare disattenzioni nonostante il vantaggio di potersi concedere anche due pareggi per il passaggio del turno. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico Silvio Baldini alla vigilia della gara: