Baldini: “Non ci sono comparse, qui tutti protagonisti. Crivello, Fella e Silipo…”

Il Palermo "rovina" la festa promozione al Bari grazie ai gol di Floriano e Brunori. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa di Baldini

Un Palermo compatto, cinico e sicuro delle proprie potenzialità espugna il "San Nicola" di Bari . Ad aprire le marcature la splendida volée di Floriano che per rispetto della sua ex tifoseria non ha esultato. Ha chiuso i conti nella ripresa il calcio di rigore del solito Matteo Brunori che è arrivato alla sbalorditiva cifra di 25 gol stagionali. Dagli altri campi, l'Avellino ha perso contro il Foggia mentre il Catanzaro ha demolito la Vibonese . Con questi risultati, il Palermo si è classificato al terzo posto e comincerà il proprio cammino ai playoff come testa di serie del primo turno della fase nazionali. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rosanero Silvio Baldini :

"La cosa più confortante è stato l'ingresso di ragazzi che durante l'anno non hanno giocato molto, come Crivello, Fella e Silipo che hanno dato una spinta di spessore, non stando a guardare ma cercando di difendere il 2-0 continuando però ad attaccare. Tutti giocatori che hanno fatto vedere che sono importanti, entrando con spessore. Questa è la nota più bella, l'ho detto anche a loro. Questa spinta non l'abbiamo avuta in quei tre pareggi, ma dobbiamo dire grazie a quelle partite perché siamo squadra anche per questi pareggi. Bravi i ragazzi, non è mai gradevole per il Bari, nonostante la festa, perdere con lo stadio pieno. Altro segnale di grande autostima il clean sheet, ci da una bella spinta per i playoff. Le vittorie portano vittorie, siamo la miglior terza e questo successo porta una bella soddisfazione anche al percorso dei ragazzi. Tutti hanno capito che non sono comparse al di là del minutaggio, bensì protagonisti".