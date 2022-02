Baldini: “Noi sulla strada giusta. Gol subiti? Dobbiamo lavorare, il mio scopo…”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Silvio Baldini

Domani alle ore 17:30, allo Stadio"Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C-Girone C tra Palermo e Juve Stabia. I rosanero, dunque, torneranno a giocare fra le mura amiche dopo il deludente pareggio ottenuto al "Nuovo Romagnoli" contro il Campobasso. Una sfida, alla vigilia della quale, il tecnico Silvio Baldini ha parlato in conferenza stampa per fare il punto in casa Palermo.