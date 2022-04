Baiano: “Playoff? Spalti delle grandi piazze daranno qualcosa in più. Foggia…”

Le parole di Francesco Baiano, ex Avellino e Foggia, in vista della sfida tra irpini e satanelli

"Si troveranno di fronte squadre partite con progetti e ambizioni diverse. Gli irpini puntavano alla promozione in B, i pugliesi sono stati costruiti da zero, con Zeman e il suo 4-3-3 come uniche certezze. Hanno fatto entrambe un buon campionato. I lupi hanno trovato davanti il Bari, che per me è sempre stata la grande favorita mentre il Foggia, imbottito di giovani, ha condotto una stagione al di sopra delle aspettative".

Così il doppio ex della sfida, Francesco Baiano, in vista del match tra Foggia e Avellino in programma domenica prossima alle 17:30. L'ex attaccante, intervenuto ai microfoni de "Il Mattino", si è poi proiettato ai playoff del Girone C che andranno in scena una volta terminata la regular season.

"Zeman è un valore aggiunto per le sue squadre. Gautieri ama il 4-3-3 ma è arrivato in corsa, a mercato chiuso e si è dovuto adattare al materiale umano a disposizione. Playoff? Il girone C è clamoroso dal punto di vista ambientale. Ci sono almeno 6 grandi piazze che potenzialmente ad inizio stagione potevano vincere e nella partita secca, o nei 180 minuti, dagli spalti daranno qualcosa in più. Ma non dimentichiamoci che a maggior arriva il caldo e bisogna essere pronti".