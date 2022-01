Avellino, senti Jidayi: “Primo posto? Tutto è possibile. Il Bari e le altre…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex calciatore dell'Avellino in merito alle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Braglia

"Nonostante i nove punti di distacco, tutto è possibile". Parola di William Jidayi. L'ex calciatore dell'Avellino, intervenuto ai microfoni di SportChannel, ha detto la sua sulle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Piero Braglia, che questo pomeriggio affronteranno il Padova dopo il pareggio ottenuto contro il Monopoli. Fin qui, la compagine irpina occupa il terzo posto della classifica del Girone C di Serie C, in coabitazione con Turris e Virtus Francavilla a quota 36 punti frutto di otto vittorie, dodici pareggi ed una sconfitta.

"Mister Braglia ha ricordato che lui ha perso un campionato con 12 punti di distacco sulla seconda, magari succede lo stesso per l'Avellino. Tutto dipende dal Bari, però, quelle dietro possono sperare solo nei passi falsi della capolista, ma l'Avellino non deve sbagliare quasi nulla per avvicinarsi al primo posto", le sue parole.

"Che modulo fa Braglia? Io l'ho avuto a Castellammare, ma a lui veramente non puoi chiedergli la formazione. Perché è capace di cambiarla anche nell'ultima mezz'ora. Io pensando di giocare, non sono stato schierato titolare e viceversa. Per me è sempre stato un allenatore atipico, probabilmente si basa sull'avversario", ha concluso Jidayi.