Avellino, per la panchina sono cinque le opzioni: ci sono due ex tecnici del Palermo

L'Avellino vuole ripartire dopo la cocente eliminazione dai playoff di Serie C. Due tecnici ex Palermo tra gli obiettivi per la panchina

Mediagol ⚽️

Smaltita la delusione per la prematura eliminazione dai playoff di Serie C per mano del Foggia di Zeman, per l'Avellino è tempo di riordinare le idee e programmare la prossima stagione. Il presidente irpino Angelo D'Agostino ha intenzione di rivoluzionare la squadra ma prima vuole scegliere un nuovo tecnico. Carmine Gautieri, subentrato a stagione in corso a Pietro Braglia, non ha soddisfatto le aspettative e difficilmente proseguirà il proprio percorso con i "lupi".

I nomi nuovi per la panchina, secondo quanto riportato da tuttoavellino.it, sarebbero quelli di Massimo Rastelli, Mirko Cudini, Michele Marcolini, Bruno Tedino e Roberto Boscaglia.