Avellino, Kragl: “Progetto ambizioso, voglio la B. Qui per vincere”

Le parole del nuovo acquisto dell'Avellino, Oliver Kragl, sui motivi che lo hanno spinto a sposare il progetto biancoverde

"Avevo altre offerte, anzi ero vicino a firmare altrove (a Latina, ndr), ma quando poi è arrivato l'Avellino, che è il club più blasonato che mi ha cercato, ho detto subito sì. Voglio salire in Serie B, sono venuto qua con ambizioni e per vincere il campionato. Il progetto è ambizioso, se non credevo in queste cose, non venivo qui. Vengo qui per vincere le partite, poi faremo i conti alla fine. Nove punti sono tanti ma le partite ci sono, c'è lo scontro diretto e vincendolo sono 6 i punti. Dobbiamo vincere le nostre partite e vedere poi domenica dopo domenica".