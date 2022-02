Avellino, il ds Di Somma: “Con Murano avremmo fatto un calciomercato col botto!”

Il ds dell'Avellino Di Somma ha svelato l'interesse per alcuni profili di alto livello per la Serie C come Murano e Franco

"Se avessimo preso Murano alla fine avremmo chiuso il mercato con il botto. Lo abbiamo preso una settimana fa, mi sembra che sia stato fatto bene. Sono molto soddisfatto del mercato fatto fare mercato a gennaio non è mai facile. Noi abbiamo sostituito un difensore che è andato via, Sbraga, con un un giovane in prospettiva. D'Angelo è andato via e abbiamo deciso di restare con i centrocampisti che abbiamo, visto che ce ne sono 5 per due posti e prenderne un sesto avrebbe rotto gli equilibri degli spogliatoi. Ecco perché Franco non lo abbiamo preso. Il presidente era pronto ad un sacrificio per Franco, però c'era da parte della Turris la volontà di non cederlo. Quindi, visto che in rosa abbiamo Aloi, Matera, Mastalli, Carriero e De Francesco, penso che abbiamo il meglio che si può trovare su piazza per il centrocampo. E' facile la chiarezza. Sbraga è voluto andare alla Turris e a quel punto là, lo abbiamo accontentato, perchè c'era la pressione sia sua che quella del procuratore. In quel momento non abbiamo pensato a Franco, perché prendendo Franco avremmo penalizzato alcuni nostri tesserati".