Avellino, il DS De Vito: “Periodo difficile dopo Foggia. Critiche diventino applausi”

L'Avellino è stato sorpassato dal Palermo all'ultima giornata di Serie C. Gli irpini dovranno cominciare i playoff dal secondo turno

Il direttore sportivo dell'Avellino Enzo De Vito è intervenuto in conferenza stampa in vista del cammino che attenderà la formazione irpina nei playoff di Serie C. La compagine di Gautieri, essendosi classificata al quarto posto, inizierà dal secondo turno della prima fase del torneo. Queste le dichiarazioni di De Vito riportate da tuttoavellino :

"Se ancora oggi direi che questa squadra è ancora la più forte che abbia mai visto? A me non piace annunciare le cose, in questo momento posso dire che la squadra è forte e credo che possa arrivare dove tutti ci aspettiamo. I processi si fanno a fine stagione, ci giochiamo i playoff ora, che sono importanti per provare a raggiungere qualcosa di davvero importante. Il cuore mi ha portato a tornare qui. Il cuore ha fatto sì che domenica ho avuto difficoltà a tornare a casa dopo quella sconfitta a Foggia. Si sta male davvero. Ora si vede tutto nero, come se si stesse all'Inferno, ma spero che si possano riaprire di nuovo le porte del Paradiso. Spero che non si contestualizzi il risultato, gli ingredienti per far bene ci sono e sta a noi trovare l'aspetto positivo. E' giusto che oggi ci siano le critiche, sta a noi trasformarle in applausi".