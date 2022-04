Avellino, Gautieri dopo la sconfitta di Foggia: “Andiamo in ritiro prima dei playoff”

Sorpassato dal Palermo vincente a Bari, l'Avellino si accontenta del quarto posto in Serie C. Il tecnico Gautieri pensa al ritiro pre-playoff

Carmine Gautieri , tecnico dell' Avellino , ha commentato ai microfoni così di Prima Tivvù la cocente sconfitta contro il Foggia per 2-0 che ha costretto gli irpini a non andare oltre il quarto posto in Serie C :

“Non abbiamo fatto una buona partita, l’avevamo preparata in modo diverso. Abbiamo sbagliato le scelte sulla prima pressione del Foggia dove ci tiravano fuori con i centrocampisti. Non siamo stati bravi a leggerla e abbiamo subito la gamba del Foggia. Abbiamo preso gol su una disattenzione, poi c’è stata l’espulsione di Aloi e lì si è compromessa tutta la gara. Però sicuramente dovevamo fare qualcosa in più. Nei play-off deve mancare mordente, noi ci dobbiamo credere. Stiamo programmando di andare in ritiro per preparare i play-off in una certa maniera. Dobbiamo essere diversi da quelli che siamo stati oggi, abbiamo la grande opportunità di centrare un obiettivo che non è da tutti. A me dispiace che i tifosi non credono nei playoff. Dobbiamo sbagliare il meno possibile”.