Avellino-Foggia, Puleo: “Con Zeman può accadere di tutto. Irpini? Sono in ripresa”

Le dichiarazioni di Simone Puleo, doppio ex di Avellino e Foggia, in merito alla sfida in programma domenica 19 dicembre alle 14.30 allo stadio "Partenio-Lombardi", valevole per la diciannovesima giornata del girone C di Serie C

Simone Puleo, doppio ex diAvellino e Foggia, ha rilasciato durante le quali si è soffermato sulla sfida in programma domenica 19 dicembre tra i "lupi" di Pietro Braglia ed i "rossoneri" guidati dal tecnico boemo, Zdenek Zeman. Intervenuto ai microfoni di "RadioPuntoNuovo", l'attuale dirigente del Benevento analizza il percorso in campionato della compagine pugliese, distante quattro punti dalla formazione irpina. Di seguito le parole del quarantaduenne ex attaccante.

"Che Zeman aspettarsi? Il solito, una squadra all'attacco e poco difensiva, una partita che promette tanti gol, una gara aperta ad una tripla, perchè con Zeman non si può mai sapere, può accadere di tutto. Certamente sarà una partita molto bella, due squadre forti, ai vertici della Serie C. L'Avellino è in ripresa, sta facendo bene, viene da 11 risultati utili consecutivi e penso possa far bene anche col Foggia"