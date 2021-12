Avellino, Di Somma: “Stiamo crescendo, sarà uno spettacolo. Bari? Sono i più forti”

Le parole del direttore sportivo degli irpini a pochi minuti dall'inizio del match contro il Bari

Avellino e Bari chiudono la diciassettesima giornata del campionato di Serie C . Dopo la vittoria all'ultimo respiro del Palermo contro il Monopoli , che ha permesso ai siciliani di tornare nuovamente al secondo posto, i pugliesi sono chiamati oggi a rispondere ai segnali dei rosanero che ancora una volta hanno dimostrato di poter essere un'ottima concorrente.

L'Avellino dopo una partenza difficile ha ritrovato fiducia e vitalità, risalendo giornata dopo giornata la classifica. Una vittoria stasera contro la capolista proietterebbe la formazione irpina al terzo posto in classifica in coabitazione con il Monopoli. Si prospetta un match caldo e divertente che può far capire ulteriormente le reali ambizioni delle due squadre.