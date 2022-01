Avellino, D’Angelo verso l’addio: si allontana il Cosenza, Reggiana in pressing

Il centrocampista palermitano ha rifiutato la proposta del Cosenza e starebbe attualmente trattando con la Reggiana

Si complica sempre di più la strada per il rinnovo di Santo D'Angelo con l'Avellino. Il giocatore, in attesa che il suo futuro venga definito, non è stato convocato dal tecnico Braglia in occasione del match contro il Monopoli. Le strade dei biancoverdi e del centrocampista palermitano, sembrano dunque destinate a separarsi.

D'Angelo è sempre nel mirino del Cosenza, che vorrebbe assicurarsi le prestazioni del giocatore già a gennaio, tanto da aver già formulato una proposta al club irpino. Il calciatore, tuttavia, non sembrerebbe essere pienamente convinto dalla destinazione.

Negli ultimi giorni si sarebbe fatta sotto anche la Reggiana, prima nel Girone B di Serie C e dunque con buone chance di centrare la promozione in B. Secondo quanto riportato da "Tuttoavellino", il club avrebbe già informato l'Avellino di stare trattando con l'entourage del giocatore. L'intenzione del club emiliano è quello di prendere il giocatore - in scadenza a giugno - in estate: dunque a parametro zero.

In virtù della complicata situazione vissuta, con un rinnovo sempre più lontano e il rischio di perdere il calciatore a parametro zero tra sei mesi, l'Avellino potrebbe decidere di trovare un compromesso con la Reggiana per il trasferimento di D'Angelo già a gennaio.