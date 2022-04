Avellino, Chiaiese: “Obiettivo sei punti in due gare. In campo con carattere”

Le parole del vice di Gautieri, Giovanni Chiaiese, in vista della sfida di domani contro la Vibonese

A due giornate dalla fine del campionato e con i verdetti ancora tutti da scrivere, si fa sempre più serrata la lotta al secondo posto. In vista del match casalingo contro la Vibonese, il vice di Gautieri, Giovanni Chiaiese, ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sul momento vissuto dalla squadra e sul rush finale di campionato.

"Per me sarà una grande emozione, sedere sulla panchina dell'Avellino è come allenare il Real Madrid. Siamo consapevoli che dobbiamo ripartire dal secondo tempo di Bari, disputare una gara di carattere contro la Vibonese, per portare tre punti a casa. Sei punti in due partite è il nostro obiettivo, abbiamo visto volontà e impegno durante la settimana di allenamenti. I ragazzi sono consapevoli di non poter prendere sottogamba queste due partite. Poi magari ci aspettiamo qualche passo falso delle altre".