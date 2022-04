Avellino, Carriero: “Chiedo scusa ai tifosi. Pronti a riscattarci ai playoff”

Le parole del centrocampista dell'Avellino, Giuseppe Carriero, in vista dei playoff di Serie C

"C'è poco da dire, sono qui solo per chiedere scusa a tutti i tifosi a nome di tutta la squadra. E' stata una stagione davvero difficile sotto tutti i punti di vista. Non si può far altro che chiedere scusa e andare avanti. Non mi nascondo, oggi siamo delusi ma ci credo ancora. I playoff sono una possibilità troppo importante e c'è da riscattarsi. Problema di atteggiamento? L'anno scorso c'era la voglia, la rabbia, la determinazione. Quest'anno ci sono lo stesso, ma è difficile spiegare le difficoltà che abbiamo avuto, non trovo neanche le parole. Dobbiamo dimostrare quello che valiamo, perché non siamo questi di oggi, non siamo quelli del primo tempo di Bari. Ma dobbiamo dimostrarlo ora ai playoff. Tifosi? Non sono mai mancati, ci hanno sempre sostenuto, non voglio leccare il c.. a nessuno, mi dispiace davvero per loro. Nelle partite che contano siamo venuti meno e ora ai playoff ci toccherà tirare fuori quello spirito garibaldino che non abbiamo avuto fino ad ora", le parole riprese da tuttoavellino.it.