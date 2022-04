Avellino, Aloi: “Pronti per i playoff, vogliamo 2° posto. Catanzaro? Ecco cosa spero”

Le parole del centrocampista dell'Avellino, Salvatore Aloi, in vista della sfida contro la Vibonese

"Ora speriamo di vincere con la Vibonese e a Foggia per consolidare il secondo posto. Purtroppo gli scontri diretti ci hanno detto male, ma dovremo essere pronti mentalmente in queste ultime due gare e poi affrontare i playoff nel modo giusto. Ancora una volta arrivare a pari punti con il Catanzaro ci sfavorirà, ma speriamo che perdano qualche punto per strada. Nel finale della scorsa stagione abbiamo perso a Vibo, con la Cavese e in casa con il Teramo e il secondo posto sfumò. Ora dovremo essere bravi a vincere contro la Vibonese, sperando che la Curva venga a incitarci, abbiamo bisogno dei nostri tifosi. A Bari ci aspettavamo un clima caldissimo e infatti il pre-gara lo abbiamo visto tutti. Però ci sono state cose positive, magari dovevamo essere più cattivi sotto porta e sfruttare le occasioni avute nella ripresa".