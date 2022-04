Angelozzi: “Catania? Fine atroce, si doveva partire da zero già due anni fa”

Le parole dell'ex calciatore e direttore sportivo rossazzurro, Guido Angelozzi, sulla fine del Calcio Catania

"L'estromissione a quattro giornate dalla fine mi ha lasciato tanta tristezza. Non mi sembra vero che sia potuto accadere, è tutto fin troppo assurdo, una fine atroce ma che purtroppo mi aspettavo. Sarebbe stato il caso di ripartire da zero già due anni fa e non aspettare quel funesto 22 dicembre, quando il Tribunale ha dichiarato il fallimento. Quando si hanno 50 milioni di euro di debiti, in cosa si può sperare? Io rispetto tutto e tutti, ma in questi ultimi anni si è perso tempo di fronte ad una situazione ampiamente compromessa. La Sigi? L'illusione ha fatto perdere di vista la realtà e si è perfino sperato in chi non è riuscito a fornire le garanzie dovute per l'acquisto del ramo d'azienda sportiva. Occorreva ben altro per il Catania, finito nel mirino di speculatori e questo, oltre a farmi rabbia, mi fa stare anche peggio".