Ancona, dopo Boscaglia altro ex Palermo nel mirino: Taibi nuovo ds? I dettagli

Massimo Taibi strizza l'occhio all'Ancona. In tribuna con la Spal, è in lizza per il ruolo di direttore sportivo.

L'Ancona prosegue la sua lotta per non retrocedere nel girone B di Lega Pro, dopo aver totalizzato 35 punti in 34 giornate. La guida tecnica è stata cambiata, con l'arrivo dell'ex PalermoBoscaglia, reduce dal pareggio al debutto nello scontro diretto con la SPAL. Sugli spalti, presente una figura di spessore per la categoria. Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, prima del fallimento del club calabrese. Secondo indiscrezioni riportate dal quotidiano "Il Resto del Carlino", il manager classe 1970 e nativo del capoluogo siciliano, potrebbe essere vicino alla società marchigiana. Resta da capire se per la corrente stagione agonistica o per programmare un futuro roseo insieme. Seguiranno aggiornamenti.