ACR Messina, pronto il ritorno di Novelli in panchina: si attende l’ufficialità

Il club peloritano avrebbe rotto gli indugi decidendo di affidare la panchina dell'ACR Messina al tecnico Raffaele Novelli

Ritorno in vista sulla panchina dell'ACR Messina.

Dopo l'esonero di Capuano e la decisione di affidare a Raciti, tecnico della Primavera 3 la panchina, il club lavora per decidere a chi affidare la panchina della prima squadra. Si fa sempre più largo l'ipotesi del ritorno di Raffaele Novelli, artefice della promozione in Serie C dei peloritani. Secondo quanto riportato da tuttoc.com, il club siciliano avrebbe rotto gli indugi.