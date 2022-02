ACR Messina, Pitino: “Fatichiamo a stare dietro al Palermo, serve di più. Mercato…”

Le dichiarazioni di Marcello Pitino, ds dell'ACR Messina, intervenuto all'intervallo del match di Serie C tra il Palermo e i peloritani

Palermo in vantaggio dopo i primi quarantacinque minuti di gioco contro l' ACR Messina . Dopo tredici minuti ci pensa Matteo Brunori a sbloccare il match, sfruttando una disattenzione della retroguardia peloritana. Rosanero che raddoppiano allo scadere della prima frazione con Valente , gran tiro dalla distanza del numero 30 di Baldini, che si insacca alle spalle dell'estremo difensore Lewandowski .

All'intervallo il direttore sportivo del Messina , Marcello Pitino , è intervenuto ai microfoni di ElevenSport, soffermandosi non solo sull'aspetto tecnico della gara ma anche sul mercato dei giallorossi. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Si sono viste due squadre diverse, fisicamente e mentalmente. Un Palermo aggressivo, facciamo fatica a stare dietro a questi ritmi. Dobbiamo prendere fiducia, altrimenti sarà difficile venirne fuori. Mi aspetto una reazione sotto il punto di vista dell'approccio. Bisogna mettere in campo qualcosa in più, anche per le partite successive. Messina è una piazza che conoscevo già, sono arrivato con la consapevolezza che la città merita tantissimo. Cercheremo di mantenere questa categoria. La cosa più importante è che la società è riuscita a mantenere i giocatori più richiesti. Gli attaccanti sono i giocatori più difficili da trovare, alla fine abbiamo portato Piovaccari e speriamo ci possa aiutare. Altri acquisti? Dobbiamo compattarci su questo gruppo, perchè ci sono mezzi e potenzialità. Se poi ci sarà altro da fare ne parleremo".