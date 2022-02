ACR Messina, lo sfottò sui social al Palermo: “si dice arancinO” in tutte le lingue

Palermo ed ACR Messina hanno pareggiato per 2-2. Questo lo sfottò dei peloritani su Facebook riguardante le arancine... o gli arancini?

Il pareggio ottenuto in rimonta contro il Palermo allo stadio "Renzo Barbera" ha il sapore di una vittoria per l'ACR Messina che sulle ali dell'entusiasmo ha pubblicato un post sulla propria pagina ufficiale di Facebook per prendere in giro la parte occidentale della Sicilia su uno dei dibattiti ironicamente più accesi: il maschile o il femminile dell'arancino o dell'arancina.