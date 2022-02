ACR Messina, Lewandowski rivela: “A Palermo con un discorso negli spogliatoi…”

Il portiere dell'ACR Messina Lewandowski ha svelato i retroscena della rimonta dei giallorossi al "Renzo Barbera" di Palermo

"Sicuramente i nuovi acquisti ci hanno aiutato per qualità ed esperienza. Alcuni di loro hanno militato tanti anni in C e anche in B. Basti pensare che Piovaccari ha giocato persino in Champions League. Ci hanno dato un grande contributo per collezionare questi quattro punti. A Palermo ci hanno messo sotto nel primo tempo, poi coi giusti cambi operati dall’allenatore ci siamo ripresi nel secondo. Dopo un discorso che abbiamo fatto all’intervallo dentro lo spogliatoio siamo tornati in campo diversamente, realizzando due gol e pareggiando la partita. A Bari abbiamo mantenuto la stessa cattiveria e la voglia di far punti. La parata su Cheddira? Non so se sia stata la più bella del campionato, magari c’è anche quella contro la Virtus Francavilla nel girone d’andata. Si è trattato di una parata di una certa reattività, menomale che il giocatore del Bari mi ha tirato vicino, era piuttosto potente ma quasi sulla mano”.