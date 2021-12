A. D’Angelo: “Il Bari non è una corazzata. L’Avellino mi piace, se la giocherà”

Le dichiarazioni rilasciate da Angelo D'Angelo, ex centrocampista e capitano dell'Avellino, in vista del match contro il Bari

Quattro giorni e sarà Avellino-Bari . Lunedì 6 dicembre, alle ore 21:00, allo Stadio "Partenio-Lombardi", gli uomini di Piero Braglia affronteranno l'attuale capolista del Girone C fra le mura amiche. Intervistato ai microfoni de "Il Mattino" a pochi giorni dal match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C , l'ex centrocampista e capitano dell' Avellino Angelo D'Angelo ha detto la sua sul momento delle due compagini, reduci rispettivamente da due vittorie importanti contro Turris e Latina .

"È da sempre una partita particolare, quasi un derby per lo spirito con cui si viveva in campo. Ha il sapore di passato e della storia che i due club rappresentano. L'Avellino di oggi mi piace, non gioca bene ma non permette agli avversari di esprimersi al meglio. Il Bari, invece, non è una corazzata ma ha cambiato mentalità, è più pratico e meno presuntuoso. Riesce a contenere quando sa che non può vincere ma è una squadra battibile. Sono convinto che l'Avellino se la giocherà, facendo tesoro degli errori del passato", le sue parole.