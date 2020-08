Virtus Entella-Tedino, accordo raggiunto: i biancocelesti ripartiranno dall’ex Palermo. I dettagli

La Virtus Entella ripartirà da Bruno Tedino.

Risolto il contratto con Roberto Boscaglia, ad un passo dalla firma con il Palermo che dovrebbe arrivare nella giornata di mercoledì, la Virtus Entella, è pronta a guardare al futuro. Per la prossima stagione, il club biancoceleste, si affiderà a Bruno Tedino. Sarà l’ex Palermo, infatti, a guidare la squadra in vista del prossimo campionato di Serie B. Questa mattina l’incontro tra le parti che, secondo “GianlucaDiMarzio”, avrebbe avuto esito positivo: il tecnico, per cui si attende ormai solo l’ufficialità, firmerà un contratto che lo legherà alla Virtus Entella fino al 2022.