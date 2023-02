VIDEO Palermo-Reggina, club amaranto recrimina con ironia: “Mi stanno strangolando”

La Reggina torna a parlare della scorsa trasferta al "Renzo Barbera" di Palermo, con la formazione di Filippo Inzaghi uscita sconfitta per 2-1. Tra gli episodi messi sotto la lente d'ingrandimento in sala stampa dal tecnico ex Venezia e Benevento c'è anche il contatto nell'area di rigore rosanero tra Ivan Marconi ed Edoardo Gagliolo, con il numero 15 ex Monza che allarga il proprio braccio attorno alla spalla dell'ex Parma.