Vicenza, Sagramola: “Modesto prima scelta, ridaremo identità. Balzaretti…”

Volti nuovi (e non) in casa Vicenza . In settimana il club biancorosso ha riabbracciato Rinaldo Sagramola , amministratore delegato ex Palermo , già passato nelle dirigenza veneta dal 1999 al 2004. Nella giornata di oggi poi l'annuncio del nuovo tecnico Francesco Modesto , arrivato al posto dell'esonerato Francesco Baldini . Lo stesso Ad biancorosso ha presentato il tecnico in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Abbiamo scelto un profilo che si adattasse a quelle che riteniamo essere l’esigenze di questo momento, cioè un allenatore giovane, fortemente motivato, che ha come stella polare l’attenzione al lavoro, alla dedizione, senza guardare in faccia nessuno. Dobbiamo cercare di ridare il prima possibile un’identità e soprattutto uno spessore alla squadra, in quanto sembra l’abbia un po’ persa nell’ultimo periodo e Francesco Modesto risponde perfettamente a questi requisiti. Tutti quanti ci hanno confermato quella che era l’idea che avevamo di lui. Ovviamente il mister sa che c’è molto da lavorare, sa quelle che sono le ambizioni di questa piazza, di questa società e di questa proprietà e ha accettato l’incarico con grande entusiasmo e quindi adesso sta a lui farsi carico sicuramente di responsabilità importanti, ma ha spalle sufficientemente grandi per reggere anche le pressioni di una piazza esigente come quella di Vicenza. Balzaretti? Federico ha fatto quello che un dirigente deve fare per proteggere squadra e allenatore. Come società non l’abbiamo messo in discussione, per cui continuerà ad operare nel proprio ruolo".