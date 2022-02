Vicenza, Balzaretti omaggia Rigoni: “Giocatore importante e risorsa per il club”

Le parole del ds del Vicenza, Federico Balzaretti, sull'addio al calcio giocato di Luca Rigoni

Luca Rigoni , ex centrocampista di Palermo e Genoa , saluta il calcio giocato all'età di 37 anni. Attualmente in forza al Vicenza in Serie B , la mezzala ha annunciato il suo addio a metà stagione durante una conferenza stampa svoltasi nella giornata di ieri. Ai canali ufficiali del club il ds biancorosso, Federico Balzaretti , ha omaggiato il centrocampista ex rosanero.

"Aggiungo i miei complimenti a Luca per la carriera straordinaria che ha fatto e per quanto ha dimostrato in campo, siamo stati avversari in campo ed è stato bello affrontarti e conoscerti meglio in questi mesi. Grazie per la tua correttezza e lealtà e il tuo senso di appartenenza a questi colori. Una carriera da più di 500 partite, di cui oltre 300 in Serie A, numeri da giocatore vero. Aggiungo il mio in bocca al lupo per quello che scriveremo insieme, questa è stata e sarà sempre casa sua. Abbiamo intrapreso un percorso anche con il dt Francesco Vallone, nel quale abbiamo illustrato a Luca tutta l’area tecnica e sportiva. Dal settore giovanile alla prima squadra e a tutte le iniziative che vogliamo implementare in futuro. Luca è una risorsa straordinaria e inizierà un percorso formativo con noi in questi mesi. E’ bello che una società pensi al futuro, accompagnando un giocatore importante in un momento particolare che anch’io ho passato”.