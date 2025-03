Verso Sampdoria-Palermo, i precedenti dell’arbitro Perenzoni contro i rosanero

L’arbitro designato per il match valevole per la 29esima giornata di Serie BKT sarà Daniele Perenzoni: arbitro della sezione di Rovereto che incontrerà i rosanero per la sesta volta in carriera e la seconda in questa stagione. Il bilancio di Perenzoni con il Palermo è abbastanza positivo: 2 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta; l’ultimo incontro risale alla vittoria in Coppa Italia contro il Parma questa stagione.