Verre: “In bocca al lupo alla Sampdoria. Rigorista al posto di Brunori? Dico la mia”

“I ragazzi sono fantastici e fortissimi come giocatori, l’hanno dimostrato anche con l’Ascoli. Rischi di perderla quella partita, in un clima caldo, se non hai gli attributi. Vuol dire che la squadra ha gli attributi. Se non hai carattere non vai da nessuna parte. I ragazzi sono bravi in tutti i reparti, non solo a centrocampo. La trattativa? Quando ho letto che era fatta non avevo mai parlato concretamente del contratto, della formula. Ero sorpreso. Hanno parlato prima le società, ma c’erano le partite di mezzo ed era giusto pensare prima alle partite. Alla Samp faccio il mio in bocca al lupo. Spero di poter un giorno mettere radici in un posto. Chissà non possa essere anche questo il luogo giusto. Rigorista? È Brunori, io a Verona ho fatto il vice ma Matteo è colui che li batte. Nazionale? Negli ultimi anni ci sono stati esempi di giocatori appena affacciati in serie A e poi convocati. Gioco in un reparto molto forte, anche se non ho avuto modo di fare allenamenti con la squadra il mister mi ha spiegato i movimenti alla lavagna ma sono sempre a disposizione della squadra. Responsabilità arrivando dalla Serie A? Sono qui per fare il massimo con questa squadra a prescindere dalla categoria dalla quale provengo. L'attuale serie A? Campionato a sé per quanto riguarda il quintetto iniziale, ma è comunque un campionato competitivo. Nove anni fa possibilità di restare poi non concretizzata? Allora credo di essere arrivato in prestito. Sono passati davvero tanti anni e non ricordo se ci fossero i presupposti".